Anne baba evi olanlara uyarı! TOKİ başvurusunda...

TOKİ, 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvuru sürecini başlattı.18-30 yaş arasındaki vatandaşlar, anne ya da babalarının adına kayıtlı bir ev bulunması durumunda TOKİ başvurusu yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Bu nedenle, “Anne-baba evi olan TOKİ'ye başvurabilir mi?” sorusu gündemde yerini aldıPeki; anne veya babasının evi bulunan bir kişi TOKİ'ye başvurabilir mi, hak sahibi olabilir mi? İşte detaylar...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi kapsamında, 18-30 yaş aralığındaki kişilerin anne ya da babaları adına tapuda konut kayıtlıysa başvuru yapamayacaklarını açıkladı.Bu kapsamda, 18-30 yaşındaki gençlerin, anne veya babaları üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması şartı aranacak.Eğer bir gencin anne ya da babası üzerine kayıtlı bir evi varsa, bu kişi “Genç” kategorisinden başvuru hakkı elde edemeyecek.“Anne veya baba üzerine kayıtlı evi bulunan gençler başvuru yapamaz” kuralı, evli olan, kirada yaşayan ya da ailesinden ayrı oturan gençleri kapsam dışında bırakıyor.