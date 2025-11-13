Altın fiyatları tarihi zirveye yaklaştı! İşte son fiyatlar...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla birlikte ABD'de hükümet kapanması sona erdi. Ancak Beyaz Saray, ABD ekonomisinin sağlığını ölçmek için kullanılan temel göstergeler olan Ekim ayı resmi istihdam ve enflasyon raporlarının gecikebileceği konusunda uyardı. Bu arada, özel sektör işgücü raporları, ABD firmalarının son haftalarda işten çıkarmalar yaptığını, işgücü piyasasındaki zayıflığın devam ettiğini ve daha fazla faiz indirimi beklentisini artırdığını gösteriyor.Yatırımcılar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak öngörüyor. Altın, kısmen Fed'in faiz indirimi için daha fazla alana sahip olduğuna dair artan beklentiler nedeniyle bu hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.İşte 13 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…* Gram altın satış fiyatı: 5.718,08 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.670,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 19.328,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 37.932,34 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.532,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 95.121,75 TL* Ons altın satış fiyatı: 4.218,40 dolar