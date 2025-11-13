95 Yılla Aranıyordu! İzmir'de Yakalandı!

Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 17 yaşındaki A.Ç. yakalandı.

Okuyanları şaşırtacak haber...İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyon hayrete düşürdü.Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen 17 yaşındaki A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.Yakalanan 17 yaşındaki A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.