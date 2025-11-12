Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'de

  • USD: 42,16 - 42,24
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın kara kutusu Türkiye'ye getirildi.

Ekleme: 12.11.2025 - 22:41 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:02 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü.

Yaşanan elim olay sonucu 20 asker şehit oldu.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kara kutu Türkiye'de

Çalışmalar kapsamında kazanın nedenini aydınlatacak olan uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutunun incelenmek üzere Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Öte yandan enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.