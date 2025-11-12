ABD’deki temaslar İsrail’i panikletti! 'Türkiye her cepheden İsrail’i sıkıştırıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakın zamanda, ABD ziyareti kapsamında Washington'da bir dizi temas gerçekleştirdi.Fidan, Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi.Fidan toplantı hakkında, 'Belli görüş alışverişlerinde bulunduk. Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir, Sezar Yasası ile ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir, onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk' ifadelerini kullandı.'İSRAİL YENİ GÜÇ ÜÇGENİNDEN ENDİŞELİ'Bakan Fidan'ın ABD'deki temasları İsrail'de rahatsızlığa neden oldu. Maariv gazetesi, 'Türkiye tüm cephelerden sıkıştırıyor: İsrail, şekillenmekte olan yeni üçgenden endişeli' başlıklı dikkat çeken haberinde, Tel Aviv yönetiminin Beyaz Saray'daki toplantıdan tedirgin olduğunu bildirdi.Maariv, ABD'deki temaslardan duyduğu rahatsızlığı şu ifadelerle dile getirdi: 'İsrail, Gazze'de oluşturulması planlanan uluslararası güce Türkiye'nin dahil olmasını engellemeye çalışırken ve Beyaz Saray'la hassas temaslar yürütürken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan pazartesi günü Washington'a ani bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü; hatta ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmenin bir bölümüne de katılmak üzere davet edildi.'Maariv'e göre, yaşanan bu gelişme İsrail'de bölgesel güç dengelerini hem Suriye hem de Gazze cephesinde değiştirebilecek, Washington-Ankara-Şam üçgeni olarak tanımlanan yeni bir siyasi ittifakın sinyali olarak değerlendiriliyor.Haberde, Ankara'nın, Gazze'deki arabuluculuk çabaları ve Suriye'deki etkinliği aracılığıyla, Orta Doğu'da merkezi bir aktör konumuna yükseldiği vurgulandı.İsrailli gazete, Bakan Fidan'ın Beyaz Saray'daki görüşmelerde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonu ve Gazze barış gücü konularını masaya yatırdığını belirtti.Haberde, İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasından ve olası bir çatışmadan endişe etmesi nedeniyle Gazze barış gücüne Türk askerinin katılımına karşı çıktığı hatırlatıldı.Maariv, Türkiye'nin hem Suriye hem Gazze'de yürüttüğü faaliyetler aracılığıyla bölgesel sahnenin merkezine oturduğunu ve Washington'daki temasların, Türkiye'nin Orta Doğu'da kilit bir oyuncu haline geldiğinin kanıtı olduğunun altını çizdi.Habere göre, İsrail son gelişmeleri yakından izliyor. Üst düzey bir İsrailli yetkili, 'Türkiye'nin uluslararası bir güce veya bölgesel arabuluculuk süreçlerine dahil olması, İsrail'in hareket özgürlüğünü kısıtlayabilir.' dedi.Maariv son olarak, 'İsrail'in siyasi kademesinde, bölgesel gerilimleri azaltmayı hedefleyen ABD yönetiminin, İsrail'in çıkarlarını zedelemesi pahasına bile Türkiye'yi etkili bir arabulucu olarak görebileceği yönünde artan bir kaygı var.' ifadelerini kullandı.