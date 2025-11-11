Trafik yine kilit! Yağmur yolları felç etti

Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.