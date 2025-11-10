TBMM'de hareketli hafta! Gündem yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17'nci toplantısını yapacak.AK Parti'nin üzerinde titizle çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.28 maddeden oluşan teklifin odağında 18 yaş altındaki suça karışanlar olacak.Toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da cezalar ağırlaşacak.Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek.Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.Ardından Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek.Genel Kurul'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda boş bulunan 2 üyelik için oylama yapılacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.Komisyonda, 11 Kasım Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Kasım Perşembe günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, 14 Kasım Cuma günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ile Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.