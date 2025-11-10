  • USD: 42,11 - 42,19
  • EURO: 48,70 - 48,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Ekleme: 10.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürürken, kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

ERDOĞAN, ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Çelengin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

'TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR'
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıldönümümünde zaatalinizi ve silah arkadaşlarınızı, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarda muzaffet bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun.' ifadelerini kullandı.