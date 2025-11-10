Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürürken, kortejde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Çelengin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıldönümümünde zaatalinizi ve silah arkadaşlarınızı, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarda muzaffet bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun.' ifadelerini kullandı.