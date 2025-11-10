Hüseyin Gün’den kara propaganda talimatı! Şifreli programdan gönderdiği mesaj ortaya çıktı

Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyası sorumlusu Necati Özkan ile şifreli program üzerinden yaptığı yazışmalarda, o dönemki AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'a yönelik kara propaganda faaliyeti yürütülmesi yönünde talimat verdi.Hüseyin Gün, aynı mesajın devamında şu ifadeleri kullanıyor, 'Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır.Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır.'Gerçek zamanlı analizlerine göre İstanbul seçmeninin, Binali Yıldırım'ın FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını araştırdığını belirten Gün, İmamoğlu'na yöneltilen PKK/FETÖ suçlamalarına karşılık, Binali Yıldırım'ın organil olmayan FETÖ'ye yönelik geçmiş konuşmalarını öne sürülmesini ve İmamoğlu'na yönelik suçlamaları bu şekilde üstesinden gelinebileceği tavsiye ediliyor.