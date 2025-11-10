Dikkat diyerek uyardı! O bölgeyi işaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe artçılar meydana geldi. Korkuya neden olan depremlerin ardından uzman isimlerden açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada 'dikkat' diyerek uyardı.

Gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem paniğe neden olurken, sarsıntının ardından sabah saatlerine kadar peş peşe depremler yaşandı. Yaşanan sarsıntı hakkında değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş depremlerin vites yükselttiğini söyledi.Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Bektaş, 'EMSC'nin şiddet haritasına göre Sındırgı'nın 4,5 ve 4,6 deprem dalgalarının dinamik stres transferleriyle (geçici şok dalgalarıyla) yükleniyor . Yakın çevre faylara geçici, kalıcı ve zamana bağlı stres transferi devam ediyor. Dikkat' ifadelerini kullandı.Peş peşe yaşanan depremlere dikkat çeken Bektaş, 'Sındırgı 4,5-4,6-4,7 depremleriyle vites yükselti. 5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor.' dedi.