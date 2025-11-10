Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir, depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'dan da hissedildi.