Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir, depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'dan da hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, 10,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.
