Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir, depremlerle sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'dan da hissedildi.

Ekleme: 10.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, 10,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.