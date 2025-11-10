AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! 5 gün sürecek
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki 5 gün için İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. Kentte bu gece başlayacağı öngörülen yağışların aralıklı yerel olarak etkisini göstereceği belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu.
İSTANBUL 5 GÜN BOYUNCA YAĞMURUN ETKİSİNDE OLACAK
AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.
Yağışların cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.
KENT SAKİNLERİNE SAĞANAK UYARISI
AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.'
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
AKOM'un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
'Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olması tahmin edilmektedir.'
BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
Salı: 19 derece, kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17 derece, sağanak yağışlı
Perşembe: 18 derece, hafif yağışlı
Cuma: 17 derece, hafif yağışlı
Cumartesi: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19 derece, parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu.
İSTANBUL 5 GÜN BOYUNCA YAĞMURUN ETKİSİNDE OLACAK
AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.
Yağışların cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.
KENT SAKİNLERİNE SAĞANAK UYARISI
AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.'
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
AKOM'un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
'Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olması tahmin edilmektedir.'
BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:
Salı: 19 derece, kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17 derece, sağanak yağışlı
Perşembe: 18 derece, hafif yağışlı
Cuma: 17 derece, hafif yağışlı
Cumartesi: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19 derece, parçalı ve çok bulutlu