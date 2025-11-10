AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! 5 gün sürecek

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu.AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.Yağışların cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.'AKOM'un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:'Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olması tahmin edilmektedir.'Salı: 19 derece, kuvvetli sağanak yağışlıÇarşamba: 17 derece, sağanak yağışlıPerşembe: 18 derece, hafif yağışlıCuma: 17 derece, hafif yağışlıCumartesi: 17 derece, parçalı ve çok bulutluPazar: 19 derece, parçalı ve çok bulutlu