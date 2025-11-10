AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:YİNE ÖZGÜR ÖZEL YİNE HAKARET“Son dönemde maalesef yoldan çıkmış gibiler. Özellikle Ali Mahir Başarır'ın, bütün AK Partililere, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen insanları ‘namussuz' ilan etmeye kalktığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi de çok affedersiniz ‘İtini köpeğini üstümüze salmaktan vazgeç.' diyebilecek kadar, savcılarımıza dil uzatabilecek kadar maalesef ağızları kirlenmiş noktadalar. Bakın, ‘PlayStation'da ben bir FİFA oyunu oynarken, beni geldiler aldılar. Ben milletvekili oldum.' diyen Özgür Özel'in üretebileceği siyaset bu kadardır. Bir kere toplum, ağzı küfürbaz adamı sevmez. Milletin içine gelip de böyle ağzı çirkin laflarla dolu olan siyasetçiyi toplumun seveceğini kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden Sayın Özgür Özel, önce bir ağzını temizlesin. Benim Cumhurbaşkanımla alakalı konuşurken haddini bilsin. Ali Mahir Başarır, AK Partilileri ve bütün camialara, kendisine oy vermeyenleri, ‘namussuz' ilan edebilecek bir lafı kullanamaz. Bu adamlar, bize her gün hakaret ediyor.”“TBMM'de benim girdiğim bütün tartışmalara dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir cevap veremiyor, sadece hakaret ediyor. Niye? Kelime dağarcıkları yok, kapasiteleri yok, cevap verebilecek donanımları yok. Ve ne yapmayı tercih ediyorlar? Küfür ediyorlar. Bir insan, birisine cevap veremezse, onu bastırabilmek için ya çok bağırır ya da küfür eder. İşte bunlar bu kafa tarzında olan kişiler. Allah bunları islah etsin. Yani bunlara aslında ne ceza vereceksiniz biliyor musunuz? Bunlara güzel konuşma dersi alma zorunluluğu olacak. Devlet böyle bir ceza verecek, gidecekler o derslerde, 8 saat, 10 saat, haftalık ders almalar lazım. Niye? Çünkü ağzları maalesef inanılmaz bir şekilde çöplüğe dönmüş durumda. ‘İtini köpeğini üstümden çek.' ne demek? Bu nasıl bir tabirdir?”ÖZGÜR ÖZEL'DEN U DÖNÜŞÜ“Bir genel başkan ortaya konuşur mu ya? Cesearetsiz, bari söyledin, kime söylediğini de söyle. Bütün toplum bunu Akın Bey'e söylediğini anlamadı mı? Bütün toplum, Akın Bey'e yöneltilen bu çirkin tabirinin olduğunu görmedi mi? Bu ülkenin bir başsavcısına siz nasıl böyle bir tabir kullanmaya kalkarsınız? Şimdi bu konuda hemen bir geri vites. İşi toparlama işine gidiyor. Ama tabii ki bunu vatandaşlarımız izleyip görüyor.”“Ali Mahir Başarır da bu seçim namuslularla namussuzlar arasında geçecek demedi mi? Sonra, ‘Ben AK Partilileri kastetmedim.' dedi. Kimi kastettin peki kardeşim? Soruyorum. Namussuz dediğin kişiler kim? Eğer AK Partililere, AK Parti'nin yöneticilerine, seçmenlerine ‘namussuz' demediysen, kime dedin? Bu seçime iki tane ayrı kutbun gireceği şeklinde bir konuşmaya yapıp, namuslular ve namussuzlar arasında geçecek derse kendisine de namussuz demeyeceğine göre kime dedin bu namussuz lafını? Her seferinde de geri yapıp bu işi toparlamaya çalışıyorlar. Yalnız buradan tüm AK Partililere de şu anlamda sesleniyorum. Farkında mısınız her seferinde seviyeyeyi yükselterek hakaretlerini, arttırmaya başladılar. Bunun sebebi ne? Kaybetme duygusu. Toplum tarafından karşılık bulamamadan dolayı maalesef bu tür hareketlerin içerisine giriyorlar. Yani biri ‘namussuz' diyor, birisi sonra afedersiz kalkıyor, ‘it, köpek' gibi çok ağza alınmayacak kelimeleri kullanmaya başlıyor.”ANKARA'DA KULE VURGUNU!“Özellikle bu dokuz yüz sayfayı okuyup, ilmek ilmek bunları incelerken hakikaten çok önemli verilere ulaştık. Şimdi size anlatacağım konunun rezaleti, skandalın boyutunu, gördüğünüz zaman şok olacağınıza inandığım bir durumla karşı karşıyayız. Ankara'nın parasının nasıl çarçur edildiğini aziz milletimizin gözü önünde ispatlamak istiyorum.Şimdi Ankara'da Hıdırlıktepe'de bir rekreasyon alanı yapım işi var. Bu rekreasyon alanı o günün değeriyle, yani 2023 fiyatıyla, çünkü o dönemde yapılmış, 1 milyar 642 milyon TL'ye. Yalnız bu tutarın bakın şimdi 1 milyar 70 milyon TL'lik kısmı kule inşası. Direkli çevre için yapılmış, oraya alınacak kamera sistemleri için harcanmış. Yani hangi kule için harcanmış biliyor musunuz? 1 milyar 70 milyon TL. Bu paranın nereye harcandığını gösteriyorum. Bugünün güncel fiyatı 2 milyar 200 milyon TL.”“Değerli Ankaralılar, Mansur Yavaş kule inşaatının yapılması, kamera sistemleri ve burası ile ilgili işamları yapılması için 2 milyar 200 milyon TL, maalesef güncel değeriyle buraya bir para harcıyor. Yani buraya Mansur Yavaş, bu iki tane direği dikmek, altında da bir restorant varmış. zannediyorum. O restorantın da yapılması için güncel değeri bugün harcanan para 2 milyar 200 milyon TL. Bu direğin her biri 1 milyar 100 milyon TL bugün Ankara'lı vatandaşlarımıza Mansur Yavaş'ın hediyesidir.”“Sayıştay Başkanlığı'nın, büyükşehir hakkındaki hazırladığı raporun 44. sayfasına bakarsanız burası Portaj tarafından yapılmış olan 1 milyar 70 milyon TL'ye o günkü rakamı, bugünkü rakamı 2 milyar 200 milyon TL'ye olan şu iki tane kule inşaatına harcanmış.”“Bakın şimdi 2 milyar 200 milyon TL'ye şu iki tane direğe götürmüşler parayı basmışlar. Ne için bunu yaptılar diye düşündüm? Ve bunu hangi ihaleyle yaptılar diye bakıyorduk... Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu vardır. Belediye'nin 6306 sayılı kanunudur. Yani sel, gibi durumlarda yapabileceğiniz bu ihale yöntemini şu iki tane kuleyi yapabilmek için yapmışlar. Bugünkü güncel değeri 2 milyar 200 milyon TL olan bu iki tane direk için, Ankaralının maalesef cebinden çıkan parayı harcamışlar. Buranın ismi ‘100. Yıl Şükran Anıtı'ymış. Cumhuriyetin 100. yılında bunun arasından bakınca Anıtkabir'i görecekmişsiniz. Anıtkabir'e yürüyüş yolu dedikleri yolu görüp bununla ilgili olarak orada vatandaş o aradan bakınca Anıtkabir'i görecek diye 2 milyar 200 milyon TL iki tane direğe para vermişler.”