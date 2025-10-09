Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu süreçte muazzam bir çaba ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Fidan, ilk aşamanın 4 ana hedefi olduğunu ve sahada ateşkesin takip edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için muazzam bir çaba ortaya koyduğunu belirterek, sahada ateşkesin takip edileceğini ifade etti.'TÜRKİYE MUAZZAM BİR ÇABA ORTAYA KOYDU'Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:'Dün çok önemliydi, Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye muazzam bir çaba ortaya koydu.'İLK AŞAMANIN 4 ANA HEDEFİ VAR'Bu aşamadan sonra bizi bekleyen bir kaç tane önemli husus var. İlk aşamanın 4 ana hedefi var. Birinci aşama uygulama planında mutabık kalındı.Ateşkesin sağlanması, rehine ve tutukluluların serbest bırakılması, İsrail'in belirli çizgilere çekilmesi ve insani yardımların ulaşması.Bunların takip edilmesi gerekiyor. Türkiye de bu uygulamada yer alacak. Sahada ateşkesi takip edeceğiz.'