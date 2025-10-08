Ordu’da çekici kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, Yenikent Mahallesi Ünye Akkuş-Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuş istikametine seyir halinde ilerlemekte olan olan Cemil A. (43) idaresindeki 52 AAU 959 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen Osman G. (43) yönetimindeki 52 ABD 358 plakalı çekici kamyonet ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cemil A., yol yardım aracı sürücüsü Osman G. ve yol yardım aracında yolcu olarak bulunan Emirhan S. (24) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezineihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDIOlay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.