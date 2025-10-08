Altın Rekora Devam Ediyor! İlk Kez...

Altın ons başına 4 bin dolar seviyesini ilk kez aştı.ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı nedeniyle meydana gelen ralli altına yeni bir ivme kazandırdı.Bu durum iki yıl önce 2 bin doların altında işlem gören altın için önemli bir dönüm noktası.Altın, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin kaygılar arasında bu yıl yüzde 50'den fazla değer kazandı.Artan jeopolitik gerilimler de bu yıl güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Merkez bankaları ise değerli metali yüksek bir hızda satın almaya devam ediyor.Ralli, Washington'daki hükümet finansmanı çıkmazının ardından potansiyel piyasa şoklarına karşı korunma arayan yatırımcıların ilgisiyle daha da hız kazandı. Faiz getirmeyen altın için Fed'in parasal gevşeme döngüsüne başlaması da ek bir avantaj yarattı. Yatırımcılar borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneldi; altına dayalı ETF'ler Eylül ayında son üç yılın en büyük aylık girişini kaydetti.Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana “Altının 4 bin doları kırması sadece korkuyla ilgili değil, aynı zamanda yeniden konumlanmayla ilgili” dediAltın, Çarşamba günü yüzde 0,7 artışla ons başına 4.010,84 dolara kadar yükseldi ve Singapur saatiyle 10:56 itibarıyla 4.009,75 dolar civarında işlem gördü.