5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Uzaktan ameliyat imkanı geliyor

16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesi değerlendirmede bulunan Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını bildirdi.Uraloğlu, “Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleriyle birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Mesela tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkânlardan faydalanılacak” dedi.Bu teknolojiyle birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha fazla gelişeceğine işaret eden Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve millîliğin teşvik edildiğini söyledi ve ekledi: Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.