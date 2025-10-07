Türk Devletleri Teşkilatı Toplanıyor! Önemli İmzalar Atılacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katılacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek zirvede yer alacağını duyurdu.Duran'ın paylaşımında, 'Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir' denildi.TDT'den yapılan açıklamada, 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temalı zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetlerin bir araya geleceği bildirildi.Açıklamada, 7 Ekim'de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalayacağı belirtildi.Devlet Başkanları Zirvesi'nden önce TDT Dışişleri bakanlarının da bir araya geleceği kaydedildi.Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de yapılacak zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı aktarıldı.