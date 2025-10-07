Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan son denetimlerde dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta baş ve kalp eti, bazı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı ve süzme balda taklit/tağşiş tespit edildi.