Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya üzerinden milyonlarca çalışana ve emekli olmak için bekleyen vatandaşa kritik bir uyarıda bulundu. Hizmet dökümünüzde bu ibare varsa emekli olmanız sıkıntıya girebilir. İşte hemen e-devlet hesabınızdan kontrol etmeniz gereken belgenin detayları...

Ekleme: 7.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 7.10.2025 - 12:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat
Türkiye'de milyonlarca kişi ilerleyen yaşlarında maaş alıp emekli olabilme hakkı kazanmak amacıyla çalışma hayatına devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm çalışanları ilgilendiren çok önemli bir bilgiyi sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

SGK, hizmet dökümlerinin derhal kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyararak ilgili belgede 'K' harfinin bulunması halinde iş yerlerinin SGK tarafından 'Kontrollü İş Yeri' olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceğini bildirdi.

Kişiler bu şekilde 'Kontrollü İş Yeri' olarak geçen yerlerden emekli olursa dahi emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle SGK tarafından geri isteniyor.

