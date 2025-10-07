Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI ile eğlence dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Musk, şirketinin geliştirdiği yapay zekâ aracı Grok'un sadece sohbet etmekle kalmayıp, film ve oyun üretebilecek kadar gelişmiş bir sistem haline geldiğini söyledi.Musk, Grok'un gerçekten iyi oyunlar ve filmler yapacağını belirterek, ilk yapay zeka destekli harika bir oyunun 2026'da, bir filmin 2026'da, yüksek kaliteli bir filmin ise 2027'de izleyiciyle buluşacağını açıkladı.Musk'a göre amaç, yapay zekayı sadece bilgi üreten bir sistem olmaktan çıkarıp, yaratıcı endüstrilerde devrim yaratacak bir araç haline getirmek. Eğer planlar gerçekleşirse, Grok'un üreteceği içerikler, sinema ve oyun sektöründe insan ve yapay zeka işbirliğinin en çarpıcı örneklerinden biri olabilir.Geçtiğimiz hafta X platformunda “Cancel Netflix” etiketiyle paylaşım yapan Elon Musk, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix aboneliğinizi iptal edin” çağrısında bulundu. Musk, daha sonra Grok kullanıcılarının yapay zekayla oluşturduğu çeşitli videolardan örnekler de paylaşarak, yakında film ve oyun yapacağını duyurdu.Henüz oyunun türü veya Musk'ın (harika yapay zekâ destekli oyun) ifadesiyle tam olarak neyi kastettiği bilinmiyor. Ancak kulislerde, projenin Grok 4 modeli ve Grok Imagine video üretim teknolojisi ile desteklenen, gerçek zamanlı sanal dünyalar oluşturmayı hedefleyen bir sistem üzerine inşa edileceği konuşuluyor.xAI'nin ne tür bir oyun üzerinde çalıştığına dair fazla ayrıntı bilinmese de, Musk'ın Diablo IV, The Battle of Polytopia ve Path of Exiles gibi RPG'lere (Rol Yapma Oyunları) olan ilgisinden dolayı, ilk büyük oyununun bu türde yeni bir fikri mülkiyet olabileceğini tahmin ediliyor.