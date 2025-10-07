Bakanlıktan üreticiye dev destek! 3.1 milyar TL ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından doğal afetler ve riskler konusunda üreticinin yanında olduklarını belirten bir paylaşım yaptı.Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere ödenen hasar tazminatını açıkladı.3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini açıklayan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz.