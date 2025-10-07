Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Antalya-Alanya Otoyolu'na 1.7 milyar euro kaynak sağlanacak

Antalya-Alanya Otoyolu'nun finansman kapanış töreni gerçekleştirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende açıklamada bulundu.Bakan Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini 25 Temmuz'da Antalya'da attıklarını hatırlattı.'BÖLGE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR KALKINMA HAMLESİ'Antalya ve Alanya'nın, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapısında da yeni yatırımları zorunlu kılıyor. İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir.84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz: 7 farklı seviyeli kavşak, 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin örneklerinden biri olacak.'4 SAAT SÜREN YOLCULUK 36 DAKİKAYA İNECEK'Uraloğlu, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Manavgat ve Konaklı'yı geçip Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak bu yolun, Antalya'nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya'nın bahçelerini ve Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini birleştireceğini dile getirdi.Uraloğlu, 'Saatte 140 km tasarım hızıyla mevcut yolda ortalama 2,5 saat; yoğun zamanlarda 4 saate kadar süren yolculuğu 36 dakikaya indirecek. Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik çilesini sona erdirecek.' ifadelerini kullandı.'ÇAM ORMANLARINI VE BERRAK SULARI KORUYACAĞIZ'Yolun, bölgedeki Kleopatra Plajı'ndan Kaleiçi'ne, Aspendos'tan Manavgat Şelalesi'ne uzanan yolculukları hızlı, güvenli ve konforlu hale getireceğini de dikkati çeken Uraloğlu, 'Ayrıca, projemiz, zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak. 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak Toroslar'ın çam ormanlarını ve Akdeniz'in berrak sularını da koruyacağız.Turizm imkan ve faaliyetlerinin artmasının yanında tarım ürünlerinin de pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak çiftçimizin, köylümüzün ve esnafımızın da yüzünü güldürecek bir projedir.' bilgisini paylaştı.KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİSöz konusu otoyolun kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edildiğini söyleyen Uraloğlu, söz konusu model hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:Kamu-özel işbirliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz.Uluslararası finans kuruluşlarının biz bu projeyi finanse edeceğiz diyerek kredi sağlamaları da, sektörün içindekiler çok iyi bilir; bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biridir.'BU PROJELER ÜLKENİN GELECEĞİNE DUYULAN İNANCIN KANITIDIR'Bu güvenin sadece Antalya-Alanya Otoyolu ile sınırlı kalmadığını da ifade eden Uraloğlu, 'İnşallah iki gün sonra, 8 Ekim'de, bir başka mega projemiz olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanış töreninde de yine bir araya geleceğiz.Bu projemiz de İç Anadolu'nun sanayi ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirerek, ülkemizin ekonomik atardamarlarını bir kez daha uluslararası finans dünyasının güveniyle besleyecek.Bu projeler, Türkiye'nin istikrarına ve geleceğine duyulan inancın somut birer kanıtıdır!' dedi.'YÜZDE 30 ÖZ SERMAYE, YÜZDE 70 BANKA KREDİSİ'Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirilen Antalya-Alanya Otoyolu'nun görevli şirketleri Limak İnşaat ve Antalya-Alanya Otoyol Yatırım İşletmesi tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 'Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon euro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon eurosu yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 1.7 milyar euro yani yüzde 70'i de banka kredisi ile sağlanacak.Kredi verenler, 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor.' açıklamasında bulundu.'SADECE BÖLGE İÇİN DEĞİL TÜM TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ'Antalya-Alanya Otoyolu'nun, gelecek yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Bu proje, sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip.' dedi.