Özgürlük Filosu Gazze Yolunda! Son 200 Mil...

Gazze'de uygulanan abluka nedeniyle masumlar, açlıktan ölüyor...Bu ablukayı kırmak üzere ilk olarak Sumud Filosu yola çıktı ve filodan bazı tekneler İsrail baskınına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı.Sumud Filosu'nda aktivistlerin baskınla gözaltına alınmasının ardından yeni gemiler de yola çıkmaya başladı.Şimdi Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle, Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerliyor.Pes etmeden ve İsrail'in baskınlarından da korkmayan aktivistler, Gazze yolunda emin adımlarla ilerliyor.Gazze'ye artık 200 mil kadar mesafe kaldı...İHH İnsani Yardım Vakfı, X üzerinden son yaptığı paylaşımda gemilerin ilerleyişini kayda aldı ve 'Vicdanın pusulası Gazze'ye dönük...' notunu düştü.