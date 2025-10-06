İstanbul Altın Rafinesi A.Ş’ye Operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin, 'Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olduğu kaydedildi.Şahısların, bu desteği almak için altın madenini yasal çerçeve de şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği, şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği tespit edildi.Bu işlemlerin belirli bir organizasyon içerisinde devletin sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığını ve haksız kazanç elde ortaya çıktı. Yapılan araştırma neticesinde şirket sahibi şahısların yüzde 3 devlet desteği almak için çalışanlarının üstüne şirket açtığı ve bu şirketler üzerinden 543 milyon 634 bin dolar ihracat yaptıkları tespit edildi. Söz konusu bu ihracat doğrultusunda devletten 12 milyon 537 bin dolar haksız kazanç aldıkları kaydedildi.Soruşturma kapsamında tespit edilen 23 şahıs hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' gözaltı kararı verildi.İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi sahibi Özcan HALAÇ, Genel Müdürü Ayşen ESEN, Muhasebe Müdürü Nasuh GÖÇMEN, Pazarlama Müdürü Serdar SARAÇ ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül SARAÇ, şirketi çalışanı Erkam HALAÇ, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent HALAÇ, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müdürü Erman DÖNMEZ, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim SONTUR, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU, İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk KOCATÜFEK.