CHP'de vekil krizi! Genel merkezde kazan kaldırdılar

Mutlak butlan korkusuyla, iç muhalefete geniş çaplı bir ihraç operasyonu başlatan parti yönetimi, önceki gün büyük bir şok daha yaşadı.Hafta sonu Bolu'da kampa giren partide, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.Toplantıya katılmayan milletvekilleri; Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp olarak sıralandı.Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel merkezin politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.CHP'de gözler bir yandan da 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. Partili kaynaklar, kasım ayı başında yapılması öngörülen 39. Olağan Kurultay öncesi söz konusu duruşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.Duruşmadan bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, Kılıçdaroğlu kanadının parti ve örgüt içerisindeki tüm etkisini kalıcı olarak yitirebileceği belirtiliyor.