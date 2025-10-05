Uzatma Kablosuna Takılmaması Gereken 3 Cihaz!

Evlerde çok pratik ve hayat kurtarıcı gibi görünen uzatma kabloları, yanlış kullanıldığında ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabiliyor. Özellikle bazı yüksek güçlü cihazların bu kablolara takılması, beklenmedik elektrik kazalarına ve yangınlara yol açabiliyor. Uzmanlar, her yıl yaşanan birçok ev yangınının kaynağının, yanlış kullanılan uzatma kabloları olduğunu belirtiyor ve dikkat edilmesi gereken kritik uyarılara dikkat çekiyor. İşte, uzatma kablosuna asla takılmaması gereken cihazlar ve güvenli kullanım önerileri…

Uzmanlar, evlerde gizli bir tehlike olduğunu ve insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söylüyor. Çok pratik olmalarına rağmen, uzatma kabloları elektrik kaynaklı yangınların başlıca nedenlerinden biri.Uzatma kabloları, doğru kullanılmadığında oldukça tehlikeli olabilir.Bunun sebebi, birçok kişinin bazı cihazların uzatma kablosuna asla takılmaması gerektiğini bilmemesi. Bu cihazlar, uzatma kabloları için çok güçlüdür ve dikkat edilmezse büyük tehlike yaratabilir.Uzmanlar her yıl birçok ev yangınının, yüksek güçlü cihazların uzatma kablolarına takılması nedeniyle başladığını belirtiyor.Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken üç cihaza gelince; çaydanlık, ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi.Bu üç cihaz çok yüksek miktarda elektrik çeker ve bu çoğu uzatma kablosunun güvenle kaldırabileceğinden çok daha fazlasıdır. Tipik bir çaydanlık yaklaşık 3000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3000 watt veya daha fazla ve ekmek kızartma makineleri genellikle 800-1500 watt kullanır.