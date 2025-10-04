Dünyanın her yerine 1 saate teslimat! Uzaydan kargo dönemi başlıyor

Arc, dünyanın her yerine bir saatten kısa sürede talep üzerine kargo ve çeşitli yükleri ulaştırma imkânı sunarken eşi benzeri olmayan hipersonik test yetenekleri de sağlıyor. Havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Inversion Space, yeni nesil uzay tabanlı teslimat aracı olan Arc'ı tanıttı.PR Newswire'ın haberine göre; Arc, bir saatten kısa sürede dünyanın herhangi bir noktasına erişim sağlayarak savunma hazırlıklarını yeniden şekillendiriyor. Bu sayede, kritik görevlerde kullanılan malzemeler ve etkiler, altyapısı yetersiz, erişimi zor ya da tamamen kapalı bölgelere hızla ulaştırılabiliyor. Bu yetenek, uzayı yeni bir küresel lojistik alanına dönüştürerek ulusal güvenlik için benzeri görülmemiş hız, erişim ve dayanıklılık sağlıyor.Arc, çok çeşitli görevlerde kullanılabilecek önemli kargoları ve yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmış çok yönlü bir kargo bölmesine sahip. Alçak dünya yörüngesine fırlatıldıklarında, Arc araçları müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde ve konumlarda takım uydular oluşturacak. Talep üzerine harekete geçtiğinde, Arc uzay aracı yörüngeden ayrılarak hipersonik yeniden giriş manevrası yapıyor ve paraşüt yardımıyla otonom şekilde güvenli bir şekilde yeryüzüne iniş yapıyor.Inversion'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Justin Fiaschetti, şu açıklamada bulundu:Arc, yeniden giriş sırasında büyük mesafeleri kat edebilen ve uçuşun her aşamasında yüksek manevra kabiliyeti sunan bir taşıma yeteneğiyle geliyor. Bu, daha önce hiç var olmayan bir sistem. Gelecekte binlerce Arc uzay aracının bir lojistik ağı oluşturmasını ve bu ağın ABD ile müttefiklerine olağanüstü erişim, dayanıklılık ve caydırıcılık kazandırmasını öngörüyoruz.Arc, teslimat görevinin ötesinde benzersiz hipersonik test kabiliyetleri sunuyor. Bu yetenekler arasında Mach 20+ hızda manevra, uzun süreli uçuş koşulları ve yüksek G kuvvetlerine dayanıklılık yer alıyor. ABD'nin hipersonik testleri ulusal öncelik hâline getirdiği bu dönemde, Arc'ın özellikleri yeni nesil tehdit senaryolarının daha doğru şekilde modellenmesini sağlıyor.Tamamen yeniden kullanılabilir olan ve hassas inişlerle hızlıca geri alınabilen Arc, hipersonik testleri daha hızlı, tekrar edilebilir ve düşük maliyetli hâle getiriyor. Arc, Kratos liderliğindeki MACH-TB 2.0 Resmî Programı kapsamında seçilerek, ulusal hipersonik test altyapısında kritik bir rol oynayacağının sinyalini verdi.Arc, Ocak 2025'te yörüngeye gönderilen Inversion'ın ilk uzay aracı Ray'in uçuş mirası üzerine inşa edildi. Ray, aviyonikler, güneş panelleri, itki sistemi ve şirketin kendi tasarımı olan ayrılma sistemleri gibi birçok ana teknik alt sistemi başarıyla test etti. Tüm bu sistemler yalnızca 25 kişilik bir ekip tarafından ve 1 milyon doların altında bir maliyetle geliştirildi. Bu da Inversion'ın gelişmiş uzay sistemlerini son derece düşük maliyetle sunma kabiliyetini ortaya koydu.Inversion Kurucu Ortağı ve CTO'su Austin Briggs, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:Arc'ın ilk görev uçuşu için takvimde ilerliyoruz. Aracın ana yapısının tam ölçekli üretim birimini tamamladık, ilk görev profilimizi oluşturduk ve hassas inişleri optimize etmek için onlarca düşme testi gerçekleştirdik. Gelişmiş aerodinamik modellemeleri tamamladık, bileşen tasarımlarını detaylandırdık ve NASA ile birlikte en zorlu yeniden giriş ortamları için yeni nesil bir ısı kalkanı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Her kilometre taşı bizi uçuş olgunluğuna bir adım daha yaklaştırıyor.Bugün için en acil ihtiyaç savunma sektöründen gelse de Inversion'ın uzun vadeli vizyonu yalnızca bu alanla sınırlı değil. Şirket, uzayı küresel bir lojistik ağına dönüştürmeyi ve gezegenin her noktasına hızlı erişim sağlamayı hedefliyor. Bu altyapının zamanla ticari pazarlara da hizmet verecek şekilde genişletilmesi planlanıyor. Böylece uzay tabanlı bir lojistik katmanı, dünya çapındaki toplumları ve ekonomileri benzersiz bir hız ve erişimle birbirine bağlayabilecek.Justin Fiaschetti, bu vizyonu şöyle özetledi:“Tarih boyunca demiryollarından havacılığa kadar her lojistik devrim, yeni endüstriler doğurdu ve ekonomileri dönüştürdü. Arc da bu sıçramalardan biri olacak. Uzayda kurulan bu lojistik ağı, dünyayı radikal biçimde daha erişilebilir hâle getirecek.”