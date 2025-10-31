Öğretmen olacaktı, çete lideri çıktı! Sahte kripto sitesiyle 100 milyon liralık dev vurgun

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kripto platformlarına para yatırdıklarını belirten 19 vatandaşın ihbarı üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.Yapılan incelemede dolandırıcılık ağının başında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencisi B.D.'nin bulunduğu tespit edildi. B.D. ve beraberindeki şüphelilerin, oluşturdukları sahte kripto yatırım sitesi ile Telegram grupları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları kandırarak yüksek kazanç elde ettikleri belirlendi.Elde edilen gelirlerin bir kısmının kripto para borsalarına aktarılıp 'soğuk cüzdanlar' aracılığıyla gizlendiği, örgüt üyeleri arasında sık sık para transferleri yapıldığı ve suçtan elde edilen paralarla lüks yaşam sürdükleri tespit edildi.Nevşehir merkezli olarak Kayseri, Adana, Aksaray, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, İstanbul, Gaziantep, Van, Hakkari, Zonguldak, Osmaniye, Siirt, Hatay, Bingöl, Çanakkale ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonlarda 39 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen iki araç, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ile banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.