Avrupa basınından çarpıcı itiraf! “Türkiye Avrupa için önemli bir aktör”

Türkiye'nin Berlin için vazgeçilmez ortak olduğunu ifade eden, Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin küresel öneminin hızla arttığına dikkat çekti. Haberde, Berlin'in artık Ankara'yı görmezden gelmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.Haberde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.Gazete, 'Almanya, Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Merz'in bu adımı atması doğru bir stratejiydi' ifadelerine yer verdi.FAZ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze krizinde Hamas üzerindeki etkisine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan ilişkisine özel bir vurgu yaptı.Haberde, 'Erdoğan Gazze'de Hamas üzerinde büyük bir rol oynadı; Putin üzerindeki etkisi ise inkâr edilemez. Bu durum Türkiye'yi önemli bir ortak haline getiriyor' değerlendirmesi yapıldı.Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Şansölye Friedrich Merz'in Ankara ziyaretini Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi. Merz, ziyaretinde iki ülkenin ekonomik, askeri ve kültürel olarak birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı ve bu ilişkinin gelecekte daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merz'den defalarca 'değerli dostum' diye bahsetmesinden bahsedilerek, Şansölye Merz'in Ukrayna'daki savaş konusundaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça teşekkür ettiğine yer verildi.Ankara'daki resmi karşılama töreninde Merz, atlı askerler ve Osmanlı kıyafetli onur muhafızlarıyla ağırlandı.Türkiye-Almanya ilişkilerini yeni bir temele oturtmak istediklerini belirten Merz, 'İlişkilerimizin muazzam potansiyelinden önümüzdeki aylar ve yıllarda daha da iyi yararlanalım.' dedi.Bild'e göre, Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Almanya'nın desteğini de açıkça dile getirdi. Almanya Şansölyesi, 'Almanlar ve Avrupalılar olarak stratejik ortaklıklarımızı genişletmek zorundayız. Ve Türkiye ile iyi ve derinleşmiş bir ortaklıktan başka çaremiz yok.' dedi.Şansölye, dışişleri bakanları arasında stratejik diyaloğun yeniden başlatılacağını ve daha önce askıya alınan ekonomi forumunun yeniden toplanacağını açıkladı. Ayrıca iki ülke arasında yakın zamanda bir savunma sanayi toplantısının düzenleneceğini belirterek, 'Avrupa yolunu birlikte döşemeye devam etmek istiyoruz.' dedi.Almanya merkezli Deutschlandfunk haber sitesi ise 'Şansölye Merz: Türkiye ile daha derin Avrupa iş birliği çağrısı yaptı' başlıklı haberini manşetine taşıdı.Deutschlandfunk'a göre, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Türkiye ile Avrupa arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.Merz, dünyanın büyük güçlerin politikalarıyla şekillendiği yeni bir jeopolitik döneme girildiğini belirterek, bu süreçte NATO üyesi Türkiye'nin Avrupa Birliği için neredeyse tüm dış politika ve güvenlik meselelerinde vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini ifade etti.