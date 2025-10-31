13 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Bıçakladı!

Küçük çocuk, arkadaşını bıçaklayarak yaraladı...İstanbul'da Beyoğlu'na bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında, aynı yaşta olan ve aynı okulda okuyan M.A.(13) ile E.D.(13) arasında bir süre önce sözlü tartışma çıktı.Yaşanan tartışmanın ardından dün sabah bıçakla evinden çıkan E.D., sokakta park halindeki araçların arasında M.A.'nın gelmesini beklemeye başladı.Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı.Yaralanan M.A., can havliyle bağırarak sokakta koşmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulansla Şişli'de bulunan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Boynuna iki dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Tedavisinin ardından taburcu edildi.Olayın ardından kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.Öte yandan E.D.'nin, okulda bulunan diğer öğrencileri “Yarın sabah okulda katliam var” sözleriyle tehdit ettiği öğrenildi.Bu ifadeleri duyan M.A.'nın, E.D.'yi uyardığı ve ikili arasında bu nedenle tartışma çıktığı ileri sürüldü.