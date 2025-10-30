O müteahhide aynı ceza verildi! 62 kez müebbet, 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'e, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.UYGUN YAPTIĞINI İDDİA ETTİAdana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Alpargün, savunmasında, apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini öne sürerek, 'İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. 33 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum' dedi.MAHKEME KARARINI VERDİDavaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları da Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.KKTC'YE KAÇMIŞTIAdana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Apargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.