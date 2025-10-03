Meteoroloji Uyardı! Sarı Kodlu Alarm...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Cuma günü için kapsamlı bir yağış uyarısı yayımladı.Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.Özellikle Muğla için turuncu kodlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için sarı kodlu alarm verildi.Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Muğla kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.İstanbul'da gün boyunca çok bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.AKOM'dan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin bölgemize giriş yapması bekleniyor” denildi.Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 24°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 19°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.°C, 32°CAz bulutlu°C, 27°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 32°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 24°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı°C, 26°CAz bulutlu°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 28°CAz bulutlu°C, 23°CAz bulutlu°C, 24°CAz bulutlu°C, 22°CAz bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 23°CAz bulutlu°C, 21°CAz bulutlu°C, 28°CAz bulutlu°C, 22°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 31°CAz bulutlu°C, 29°CAz bulutlu°C, 27°CAz bulutlu°C, 30°CAz bulutlu