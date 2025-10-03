Ekim 2025 Kira zam oranı belli oldu! İşte yeni kira zammı oranı!

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca vatandaş, Ekim ayı kira artış oranını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasından sonra, Ekim ayında geçerli olacak kira zam oranı netleşti. Ev sahibi ve kiracılar için büyük önem taşıyan oran, TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte merak edilenler…

Ekim kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen oran, kira sözleşmelerini doğrudan etkileyecek. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ekim ayı kira zammı belli oldu. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak? İşte detaylar…EKİM KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu. TÜİK verilerine göre; Eylül ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı.Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşti.EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri sahipleri için uygulanacak zam oranı bugün netleşti. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar, ödemelerini bu oran üzerinden hesaplayacak.YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARIOcak: 56,35Şubat: 53,83Mart: 51,26Nisan: 48,73Mayıs: 45,80Haziran: 43,23Ağustos: 41,13Eylül: 39,62EKİM AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL* Kira Artış Oranı: 38,36* 2025 Kira Artış Tutarı: 11.508* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 41.508