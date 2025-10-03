Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü! Ana gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki son gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda atılan girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.