Çöp Ev Ekipleri Şaşırttı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katından yayılan ağır koku nedeniyle apartman sakinleri, durumu Nilüfer Belediyesi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese gelen Nilüfer Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, dairede inceleme yaptı.İnceleme sonucu evde, 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü belirlendi.İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle ekipler durumu yargıya taşıdı.Mahkeme kararıyla daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Evin içi çöp yığınlarıyla doluydu.Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkardı.Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi.Öte yandan, çocukların sağlık durumlarının incelenmesi için ilgili sosyal hizmet birimlerine bilgi verildi.