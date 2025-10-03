Bakanlık duyurdu! O gün sinema biletleri 120 TL olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu Lansmanı'nda sinemaseverlere yönelik yeni bir kampanya duyurdu.Bakan Ersoy'un açıklamasına göre, yıl sonuna kadar her çarşamba “Sinema Günü” ilan edildi ve bilet fiyatları 120 TL olarak sabitlendi.Bakan Ersoy, “Bu yılın sonuna kadar Çarşamba günlerini sinema günü ilan ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda Çarşamba günleri tüm biletler sadece 120 TL olacak. Yeni kampanyamızın sinema sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyor, salonların geçtiğimiz hafta olduğu gibi dolacağına inanıyoruz.” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlediği Türkiye Sinema Festivali, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle tüm zamanların Eylül ayı seyirci rekorunu kırdı.Festival kapsamında biletler 80 TL'den satışa sunuldu ve salonlar neredeyse tamamen doldu.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:“27-28 Eylül Sinema Festivali tüm zamanların eylül seyirci rekorunun kırılmasına neden olan çok önemli bir etkinlik oldu. Türkiye Sinema Festivali'ne 75 ildeki 257 sinema işletmecisi katıldı. Bin 500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı rekoru olarak da nitelendirebiliriz.”