500 Milyar Dolar Servete Ulaştı!

Elon Musk, tarihte eşi görülmemiş bir finansal dönüm noktasına ulaştı. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, Musk’ın kişisel serveti 500 milyar dolar seviyesini aştı. Bu gelişme ile Musk, tarihte yarım trilyon dolarlık serveti gören ilk kişi oldu.Milyarderler listesinde Musk’ı 350 milyar dolar servetle Oracle’ın kurucusu Larry Ellison takip ediyor. Geçtiğimiz ay Oracle hisselerinin yüzde 40’tan fazla yükselmesi sonucu Ellison, kısa süreliğine Musk’ı geçmişti. Ancak şu an itibarıyla Musk, en tepede yer alıyor.Musk’ın girişimleri arasında Tesla başı çekiyor. Yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX de bu yıl ciddi bir büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana Tesla hisseleri yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı.Şirket; düşen satışlar, Çinli rakiplerin baskısı ve Musk’ın siyasi söylemleri nedeniyle daha önce zor dönemler geçirdi. Ancak Musk’ın siyasi tartışmalardan uzaklaşarak yeniden şirkete yoğunlaşması sonucu Tesla son dönemde yeniden yükselişe geçti.Eylül ayında Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın tekrar şirketin tam merkezinde olduğunu vurguladı. Bu açıklama yatırımcıların ilgisini artırdı. Hemen ardından Musk, şirkete olan inancının güçlü bir göstergesi olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurdu.Tesla, yalnızca otomobil üreticisi olmanın ötesine geçme planları yapıyor; yapay zeka ve robotik alanında lider olmayı hedefliyor. Şirketin planları arasında yapay zeka destekli robotları ticari ölçekte üretmek ve araç teslimatlarını büyük oranda artırmak yer alıyor.