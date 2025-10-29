Kuruluş Orhan Dizisi Başlıyor!

Merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisi için geri sayım sona erdi. Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu yapım; güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrolde Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.Yayınlanan tanıtımın ardından izleyiciler “Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtını araştırırken, dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi, tarih ve aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alan yapım, “Kuruluş Osman” dizisinin devamı niteliğinde.Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini, Bülent İşbilen'in yönetmenliğini üstlendiği dizi; Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecini, Bursa'nın fethini ve Moğollarla yaşanan mücadeleleri destansı bir dille ekranlara taşıyacak.“Kuruluş Osman” dizisinin devamı olarak hazırlanan yapım, ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in liderlik yolculuğunu konu alan dizide geçen “Toplanacak toydan çıkacak karar Bursa'nın sonu olacak!” repliği, yapımın tarihsel derinliğini ve dramatik yapısını ortaya koyuyor.Kuruluş Orhan, görkemli sahneleri, dönemin atmosferini yansıtan prodüksiyonu ve kadrosundaki güçlü isimlerle yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday.