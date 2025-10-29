CHP'de yolsuzluk zinciri bitmiyor! Eski Kemer Belediye Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

İlçede yaşayan işletmeci Mehmet Nezir Aksu, eski Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek, adalete başvurdu.Aksu, Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.Müşteki Aksu., şikayetinde Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.M.N.A.'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.1994-1999 ve 2009-2019 yılları arasında üç dönem Kemer Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Gül 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.