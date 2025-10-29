Ankara’da pompalı dehşet!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde evde çıkan kavga kanlı bitti. Aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açan O.E. (31), Gazi Karaca’yı (48) öldürdü. Fikret T.’yi (64) ise yaraladı. Polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanan şüpheli O.E ve ona yardım eden şüpheli A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, pazar günü Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, O.E. ile aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan O.E., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gazi Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, Fikret T. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaca'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı Fikret T. hastanede tedavi altına alındı.FİRAR ETTİ, POLİSTEN KAÇAMADIOlayın ardından kaçan şüpheli O.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede saklandığı evde yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliye yardım ettiği tespit edilen A.A. ve O.E.'nin babası F.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.E. ve A.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.