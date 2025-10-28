Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi İsrail'i Ve Yunan'ı Korkuttu!

Türkiye hava kuvvetlerini güçlendirme yönündeki adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını kapsayan stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.Anlaşma, Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilen törenle duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmelerde imzalandı” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Starmer ise, “Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığı derinleştiriyoruz. Bu anlaşma NATO güvenliğini güçlendirecek ve savunma sanayimizde yeni bir dönemi başlatacak” dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin toplam 44 adet Eurofighter Typhoon almayı planladığını açıkladı. Güler, “İngiltere'den 20, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon tedarik etmeyi hedefliyoruz” dedi.Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında envantere girmesi planlanırken, Eurofighter anlaşması Türk Hava Kuvvetleri'nin bu dönemdeki güç ihtiyacını karşılayacak “teknolojik köprü” olarak değerlendiriliyor.İngiliz hükümetinin resmi sitesinde, anlaşma “bir neslin en büyük savaş uçağı ihracat anlaşması” olarak nitelendirildi.BBC, gelişmeyi “Türkiye ile 8 milyar sterlinlik Typhoon savaş uçağı anlaşması” başlığıyla duyururken, Londra'nın bunu “son 20 yılın en büyük savunma ihracatı” olarak tanımladığına dikkat çekti.Associated Press (AP), “Türkiye, İngiltere ile 20 adet Eurofighter jet uçağı için anlaşma imzaladı” başlığıyla verdiği haberinde, İngiltere'nin sekiz yıl sonra ilk kez bu uçakların ihracatına onay verdiğini yazdı.Bloomberg ise anlaşmayı “İngiltere, Putin'e mesaj vermek için Türkiye ile 8 milyar sterlinlik jet anlaşması imzaladı” sözleriyle duyurdu. Haberde, bu adımın “Türkiye'nin ABD dışındaki bir ülkeden gerçekleştirdiği ilk büyük savaş uçağı alımı” olduğu vurgulandı.İsrail medyası, anlaşmayı “bölgesel dengeleri değiştirecek gelişme” olarak değerlendirdi.The Renewal, haberi “İsrail'i endişelendiren anlaşma” başlığıyla duyururken, anlaşmanın yalnızca uçak satışını değil, bakım ve teknik destek paketini de içerdiğini yazdı.Yedioth Ahronot, “Türkiye'nin hava gücünü artırma hedefinde kritik bir adım” yorumunda bulundu.Maariv gazetesi ise anlaşmayı “güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşma” olarak nitelendirdi.Yunanistan'ın önde gelen gazetesi Kathimerini, “Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarıyla hava filosunu güçlendirmeyi hedefliyor” başlıklı analizinde, Ankara'nın Tranche 4 ve Tranche 5 modellerine yönelmesinin beklendiğini yazdı.Parapolitika, “Türkiye'nin Eurofighter alımı Ege'deki güç dengelerini nasıl değiştirecek” başlıklı haberinde, bu gelişmenin Ege'de askeri dengeyi Türkiye lehine çevirebileceğini belirtti.Ekathimerini ise “Atina, Türkiye'nin Eurofighter alımına şaşırmadı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Yunanistan'ın olası sonuçlara hazırlıklı olduğunu aktardı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fileleftheros gazetesi de, “Türkiye'nin Eurofighter kararı, bölgesel hâkimiyet stratejisinin parçası” değerlendirmesinde bulundu.8 milyar sterlinlik Eurofighter Typhoon anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımını bir adım daha ileriye taşırken, NATO'nun güneydoğu kanadında güç dengesini yeniden şekillendirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.