Suriyeli Küçük Meryem'in Gözyaşları!

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın bitmesiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, sınır kapılarından ülkelerine dönmeye devam ediyorlar.Ülkelerine dönen Suriyelilerin bir çoğu yıllardır yaşamların sürdürdükleri Türkiye'den ayrılacak olmanın hüznü içerisinde ülkelerine dönüyorlar.Depremde ailesini kaybeden Mustafa El Hacı, Suriye'ye ilk gittiğinde ailesinin mezarını ziyaret edeceğini belirtti.Türkiye'de doğup büyüyen 9 yaşındaki Meryem Ali ise, ‘Türkiye benim ikinci vatanım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.Suriye'de her şeyin normale döndüğünü ve ülkesine döndüğü için mutlu olacağını söyleyen Tarık Emin, 'Ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve inşaatlarda çalıştım. Suriye'de her şey normale döndü. Suriye'de yeni hayat için çok mutluyum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim.Türk milletinin hepsi çok iyi ve onlar bize iyi baktılar. İdlib şehrine gideceğim ve orada kardeşlerim ve ailem var. Evim yıkıldığı için evi tadilat yapıp yaşayacağım.' dedi.Depremde ailesini kaybettiğini ve Suriye'ye gideceğinde il ziyaretini ailesinin mezarına yapacağını söyleyen 15 yaşındaki Mustafa El Hacı, 'Ben Hatay'da doğup büyüdüm, depremde ailemi kaybettim ve enkaz altından 13 gün kaldım. Hayatıma bir şekilde devam ediyorum. Depremde; annem, babam, kız kardeşim ve ablamı kaybettim. Suriye'ye gitmekten çok mutluyum.Önceden hiç görmedim. İlk defa göreceğim ve inşallah sağ salim giderim. İdlib'e gideceğim. Çalışarak Suriye'de; bir dükkan, lokanta ve 3 ev aldım. Hayatıma oradan devam ettireceğim.Burada çalıştım ve para topladım. Sonra yavaş yavaş açtım. Normalde ailemin mezarı burada olacaktı ama sonra Suriye'ye gönderdik. Suriye'ye ilk gittiğimde ailemin mezarına gidip onlara selam vereceğim sonra akrabalarımın yanına gideceğim. Türkiye'ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hepimiz kardeş olduk.' şeklinde konuştu.Doğup, büyüdüğü Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyleyen 9 yaşındaki Meryem Ali, gözyaşları içerisinde 'Ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye benim ikinci vatanım oldu, şimdi Suriye'ye gidiyorum ama gitmek istemiyorum.Türkiye'yi çok seviyorum. Arkadaşlarımla hep oyun oynuyorduk ve ders çalışıyorduk. Türkiye'de benim arkadaşlarım var. Suriye'de akrabalarım var. Arkadaşlarımı çok seviyorum, özleyeceğim ve sizleri hiç unutmayacağım.' ifadelerini kullandı.