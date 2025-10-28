CHP'li Belediyelerde Su Yok Konser Var!

Bursa'da su sıkıntısı her geçen gün artıyor. Yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından su kaynaklarında alarm veren kentte, Bursa Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak uzun süreli su kesintilerine gitmişti.CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren uyguladığı kesintilerle kent genelinde su arzını dengelemeye çalışırken, barajlardaki doluluk oranı da kritik seviyeye indi. BUSKİ'nin güncel verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı “yüzde 0” olarak açıklandı.Geçtiğimiz günlerde kısa süreli yağışların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerine ara verileceğini açıklamıştı. Ancak barajlardaki son durum, su krizinin henüz sona ermediğini gösterdi.Su sıkıntısına rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında kapsamlı bir konser programı hazırladı. Belediyeden yapılan duyuruya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 7 gün boyunca 10 konser düzenlenecek.Konser takviminde Edis, Buray, Işın Karaca ve Kubat gibi ünlü isimlerin yer aldığı açıklandı.Kentte devam eden su sorunu nedeniyle eleştirilen belediyenin, milyonlarca liralık kutlama programları yerine altyapı ve su yatırımlarına öncelik vermesi gerektiği yönünde vatandaşlardan tepkiler geldi.