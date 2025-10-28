  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

Balıkesir Sındırgı ilçesine meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olurken yıkılan binaların son hali, sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı
Ekleme: 28.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu.

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

DEPREMİN ETKİSİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 BİNA YIKILDI

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

Balıkesir'de çöken binalar böyle görüntülendi! Depremin hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı