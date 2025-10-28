Arnavutköy’de deprem öncesinde deniz çekildi

Depremin merkez üssünü oluşturan Sındırgı'da, saat 22.48'de yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntı İstanbul ve pek çok çevre ilde hissedildi. Depremin meydana geldiği anlarda İstanbul Arnavutköy'de deniz seviyesinde de değişim yaşandı. Deniz seviyesinde yaşanan değişim, Karaburun Limanı'nda görüldü. Görüntülerde denizin yaklaşık 30 dakika arayla birkaç kez çekildiği, kıyıda bulunan vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlar yer aldı.