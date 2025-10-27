Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık ifşa etti, 8 markada hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Yeni listede peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. Bir markaya ait yoğurtta jelatin tespit edilirken, 6 peynir ve 1 tereyağı markasının paketinde yazanlar ise yalan çıktı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. 81 ilde araştırmalarını sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor."guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi 24 Ekim tarihi itibarıyla bir kez daha yeniledi.Yeni listede süt ürünleri yer aldı. Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. Söz konusu ürünlerin paketlerinde yazılanlar "yalan" çıktı. Peynir, tereyağı ve yoğurtta "yağ oranlarının düşük olduğu" görüldü. Yoğurtta ayrıca bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.