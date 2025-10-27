GKRY Liderinden Alçak Çağrı!

Yunanistan'da düzenlenen törende skandal sözler sarf eden GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'yi hedef aldı. “Nihai hedefimiz Kıbrıs'ın özgürleşmesi ve Türk işgalinin sona ermesidir” diyen Hristodulidis, bölgedeki barış ortamına darbe vurdu.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan'ın Selanik kentinde katıldığı bir etkinlikte küstah ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı.Rum lider, Türkiye'nin “işgalci” olduğunu ileri sürerek, “Türk işgali sürdüğü müddetçe, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak vatanımızı yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak dışında bir seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.Haddini aşan Rum lider, “Bizi ortak mücadeleler birleştiriyor. Güney Kıbrıs dışında hayatını kaybeden Rumların çoğu burada, Makedonya'nın kutsal topraklarında öldü. Ortak hedeflerimiz ve ortak ideallerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Nihai hedefimiz Kıbrıs'ın özgürleşmesi ve Türk işgalinin sona ermesidir” sözleriyle provokatif bir dil kullandı.Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hazmedemeyerek, “Elli bir yıl sonra, Helenizmin önemli bir parçası olan Kıbrıs toprakları hâlâ işgal altındadır. Bu yasa dışı durum devam ettiği sürece, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak vatanımızı yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak dışında bir seçeneğimiz yok” ifadeleriyle kışkırtıcı söylemlerine devam etti.