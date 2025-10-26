Putin'den Kamuflajlı Toplantı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatı yürüten Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birini ziyaret etti.Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve harekatta görevli grup komutanlarıyla toplantı yapan Putin, giydiği askeri kamuflaj ve açıklamalarıyla nükleer mesajlar verdi.Putin'in toplantıda yaptığı açıklamalarda dikkat çeken kısımlar ise şöyle:Kupyansk, Krasnoarmeysk ve Dimitrov'un kuşatılmasındaki başarılar Rus askerlerin kahramanlığı sayesinde mümkün oldu. Rus ordusu tarih boyunca mağlup ettiği düşmanlarına merhametle davrandı, böyle davranmaya devam edecek.Rus ordusunun faaliyetleri belirli bir tarihle sınırlı değil. Şimdiye kadar yaptığımız gibi, her zaman askeri çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Teslim olmak isteyen Ukrayna askerleri sırtından vuruluyor. Teslim olmak isteyen düşman güçlerinin bunu gerçekleştirebilmeleri için gereken tüm önlemler alınmalı. Tüm esirlere uluslararası hukuk çerçevesinde muamele devam etmeli.Sınırsız menzile sahip, nükleer motorlu Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin testleri tamamlandı. Bu silahları muharebe görevine dahil etmek için yapılması gereken çok iş var. Ancak yine de, testler kapsamında temel hedeflere ulaşıldı, Burevestnik eşsiz bir silah, dünyada kimsede böyle bir silah yok.Bu hafta Rus ordusu stratejik taarruz kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat Rus nükleer kalkanının güvenilirliğini teyit etti.