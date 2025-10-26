Eski Sevgiliye Kurşun Yağmuru!

İstanbul'da kadın cinayeti...İstanbul, Kağıthane'de Çağlayan Mahallesi'nde saat 09:00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın (42) önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. (64) tarafından kesildi.Yanında getirdiği silahını çeken Ali K., Nilay Kotan'a art arda 15 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kotan yere yığıldı.Saldırgan Ali K., olayın ardından aracına binerek olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Nilay Kotan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali K.'nın olay sonrası Silivri yönüne kaçtığını belirledi.Polis, şüpheli Ali K.'yı yakalayarak gözaltına aldı ve emniyete götürdü.Olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu.Yapılan incelemede, Nilay Kotan'ın eşinden boşandığı, Ali K.'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu tespit edildi.Ayrıca şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, Ali K.'nın Nilay Kotan'ın önünü kestiği, art arda ateş ettiği ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.